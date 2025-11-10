Прогноз пгоды представили синоптики Казгидромета. В Костанайской области ожидается снег, гололёд и низовая метель, порывы ветра до 20 м/с.
По области.
Ночью на западе — осадки (дождь, снег), гололёд, низовая метель; днём — дождь и снег, местами гололёд и низовая метель. Ночью и утром туман на западе и севере. Ветер юго-западный 9–14 м/с, на востоке и юге порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью от −2 до +3 °С, днём +2…+7 °С.
В Костанае
Облачно. Днём осадки (дождь, снег), гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный 9–14 м/с. Температура ночью от −2 до 0 °С, днём +2…+4 °С.
