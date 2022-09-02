Какой будет погода 3 сентября в Костанае и области, сообщили синоптики

В северной половине области 3 сентября ожидается дождь, гроза, шквал.

Днем на севере области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, на северо-западе области 15 тепла, днем 28- 33, на юге, востоке области 38 тепла.

Читайте также: Резко похолодает. Прогноз погоды на 3-5 сентября

В Костанае ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 20-22, днем 28-30 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.