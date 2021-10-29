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Какой будет погода 30 октября в Костанае и области

Фото alau.kz

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30 октября на севере, западе Костанайской области ожидается гололед.

Ночью и утром на западе области туман.

Ветер юго-западный, на севере области 15-20 м/с.

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В Костанае  30 октября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается -2 градуса, днем +1.

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