В Костанайской области сохраняется зимний характер погоды. На севере и востоке региона местами ожидается небольшой снег и гололёд, на западе, юге и востоке – туман, который может существенно снизить видимость на дорогах.
Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0…+5 °С, местами на востоке области ночью похолодает до -8 °С.
В Костанае в ближайшие сутки ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха как ночью, так и днём составит -1…-3 °С.
Жителям и гостям города рекомендуют быть осторожными на дороге из-за возможного гололёда и сохранять внимательность при ухудшении видимости.
