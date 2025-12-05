В Костанайской области сохраняется зимний характер погоды. На севере и востоке региона местами ожидается небольшой снег и гололёд, на западе, юге и востоке – туман, который может существенно снизить видимость на дорогах.

Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0…+5 °С, местами на востоке области ночью похолодает до -8 °С.

Читайте также: Прогноз на 6-8 декабря

В Костанае в ближайшие сутки ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха как ночью, так и днём составит -1…-3 °С.

Жителям и гостям города рекомендуют быть осторожными на дороге из-за возможного гололёда и сохранять внимательность при ухудшении видимости.

Морозы усиливаются. Что обещают синоптики? На большей части территории Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. С прохождением атмосферных фронтальных...