Какой будет погода в день Независимости в Костанае и области

Синоптики «Казгидромета» сообщили о погоде 16 декабря в Костанае и области.

На севере области небольшой снег, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный 9-14, на севере области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10, на юге области 13, днем 0-5, на юге области 8 мороза.

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В Костанае ожидается переменная облачность, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 8-10, днем 2-4 мороза.

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