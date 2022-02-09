Какой будет погода в Костанае и области 10 февраля

Фото alau.kz
Ночью на севере, западе области небольшой снег.
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На юге области туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 11-16, на северо-западе области 20, на юге области 8 мороза, днем 6-11, на северо-востоке области 15 мороза.
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В Костанае ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 14-16, днем 8-10 мороза
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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