USD 428.5
EUR 488.7
RUB 5.69
  1. Home
  2. Новости
  3. Какой будет погода в Костанае и области 10 февраля

Какой будет погода в Костанае и области 10 февраля

Фото alau.kz

Vinkmag ad

Ночью на севере, западе области небольшой снег.

На юге области туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16, на северо-западе области 20, на юге области 8 мороза, днем 6-11, на северо-востоке области 15 мороза.

Читайте также: Придет циклон. Прогноз погоды на 10-12 февраля 

В Костанае ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 14-16, днем 8-10 мороза

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Жаналыктар — 8.02.22
Следующая новость

В Иране муж обезглавил на площади жену и прогулялся с ее головой по улице