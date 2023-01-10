Какой будет погода в Костанае и области 11 января

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Без осадков. На юге области туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
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Температура воздуха ночью 28-33, на юге области 38, днем 15-20, на юге, востоке области 25 мороза.
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В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 30-32, днем 17-19 мороза.