Какой будет погода в Костанае и области 15 сентября

В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере области туман.
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Ветер юго-восточный 9-14, днем на западе, севере области 15-20 м/с.
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Температура воздуха ночью 2-7, на юге области 10 тепла, на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 17-22, на юге области 25
тепла.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 20-22 тепла
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