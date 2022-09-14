Какой будет погода в Костанае и области 15 сентября

В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере области туман.

Ветер юго-восточный 9-14, днем на западе, севере области 15-20 м/с.

Читайте также: Заморозки усилятся. Прогноз погоды на 14-16 сентября

Температура воздуха ночью 2-7, на юге области 10 тепла, на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса, днем 17-22, на юге области 25

тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 20-22 тепла

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.