Какой будет погода в Костанае и области 18 января

Фото alau.kz
18 января ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
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Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 12, днем 7-12, на востоке области 15 мороза.
В Костанае — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 9-11 мороза.
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