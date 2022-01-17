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Какой будет погода в Костанае и области 18 января

Фото alau.kz

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18 января ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 12, днем 7-12, на востоке области 15 мороза.

В Костанае —  переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 9-11 мороза.

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