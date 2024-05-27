Какой будет погода в Костанае и области 28 мая, сообщили синоптики

Днем на севере области ожидается небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман.

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Ветер западный, северо-западный 9-14, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6 тепла, на западе, юге области заморозки 2 градуса, днем 15-20 тепла.

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В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3, днем 18-20 тепла.

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