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Какой будет погода в Костанае и области 29 мая, рассказали синоптики

Фото Н.Луговской

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ночью в Костанае ожидается температура +15, днём +29 градусов.

Ветер юго-восточный со скоростью 4-10 метров в секунду.

Антициклон окажет влияние. Прогноз погоды на 29-31 мая

 

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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