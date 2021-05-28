Какой будет погода в Костанае и области 29 мая, рассказали синоптики

Фото Н.Луговской
В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Ночью в Костанае ожидается температура +15, днём +29 градусов.
Ветер юго-восточный со скоростью 4-10 метров в секунду.
Антициклон окажет влияние. Прогноз погоды на 29-31 мая
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области