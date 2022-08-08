Какой будет погода в Костанае и области 9 августа

Утром и днем 9 августа на юге, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, на юге области 19, днем 25-30 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с.

Прогноз погоды на 9-11 августа

Температура воздуха ночью 12-14, днем 27-29 тепла.

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