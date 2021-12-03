Какой будет погода в новогоднюю ночь в Костанайской области, рассказали синоптики

1 декабря была отмечена температура +3 градуса, в последний раз подобная погода в первый месяц зимы была в 2009 году. Тепло на большей части области будет сохраняться до конца недели, затем на смену придет похолодание, до 20 градусов мороза, и осадки в виде снега.

Декабрь в Костанайской области ожидается теплее климатической нормы на один градус. Первый день зимы в городе отметился оттепелью, такая теплая погода будет сохраняться на территории области до конца недели. Последний раз подобная погода была в 2009 году, всего же за 20 лет плюсовые температуры в первый день зимы были отмечены 4 раза, абсолютный максимум в декабре +7 градусов отмечался в 2008 году.

Читайте также: Какой погода будет в декабре. Прогноз по Казахстану

«Это связано с влиянием северо-западного циклона, который сформировался над Балканом, через южные районы. Центр его сейчас сместился на северо-восток европейской части России. На нас он повлиял своей теплой частью, вынос аномально теплых воздушных масс со средиземного моря. Температура максимальная по Костанаю была 3 градуса тепла»,- говорит начальник отдела метеопрогнозов костанайского филиала Казгидромет Антонина Шибаршина.

Ну, а на следующей недели ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, за ним вторжение северо-западного антициклона, который принесет осадки, снег, метель и понижение температуры, ночью -15,-20, а днем -12,-17 градусов. В начале второй декады декабря морозы ослабеют, это, по словам Антонины Шибаршиной, будет снова связано с выносом теплых воздушных масс со Средиземного моря, но не надолго.

«Третья декада будет очень холодной, здесь интенсивный заток холодных воздушных масс и ночью температура понизится до 27-35 мороза, днем 18-25 мороза ожидается. Частый снег и метель это у нас получается вторая половина второй декады и третьей декады с порывистым ветром», — отмечает Шибиршина.

В новогоднюю ночь, согласно консультативному прогнозу, ожидается мороз и метель.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.