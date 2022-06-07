Какую зарплату будут получать председатели ОСИ и ПТ?

Какой будет заработная плата председателя ОСИ или руководителя ПТ? Должна ли она быть не ниже минимальной зарплаты? И что будет, если руководить домом будет управляющий, которому может передать свои полномочия председатель ОСИ?

Вокруг этих вопросов уже образовалось не мало самых разных слухов. Однако, размер заработной платы регламентирован законом. И для любого, кто будет управлять домом, он не будет превышать 20 процентов от общей суммы ежемесячных взносов жильцов.

«Имеют право собирать взносы только жильцы дома и распоряжаться своими взносами только жильцы, собственники квартир, собственники квартир выюирают председателя. Если на доме нет председателя, не могут выбрать, то совет дома делегирует права управляющей компании. Управляющая компания имеет право от общей суммы назначать себе зарплату в 20 процентов», — сказал специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Сайлау Асылбаев.

Как пояснил Сайлау Асылбаев, председатели ОСИ и руководители ПТ будут обязаны ежемесячно отчитываться перед жильцами — сколько было собрано средств, куда и на что они потрачены. К слову, и повышать стоимость оплаты за один квадратный метр, не планируют. То есть жильцы многоквартирных домов будут делать взносы такие же, как и в ПКСК. Как показало время, в уже созданных ОСИ средств хватает даже на ремонт коммуникаций и облагораживание придомовых территорий, без повышения стоимости за квадратный метр. Так как тратятся взносы исключительно на один дом, а не делятся на все дома, входящие в ПКСК.

«Почему сейчас нет задолжников, потому что люди видят куда они расходуют взносы и они готовы платить. Люди готовы платить и больше, когда они видят что эти деньги расходуются эффективно. Сейчас именно проблема ПКСК в том, что они же эти годы не отчитывались. Очень трудно взять отчет если 10, 20 домов у ПКСК. А если ПКСК 50-60 домов, они конечно никогда не отчитывались ни перед кем, это есть нарушение закона», — пояснил специалист отдела.

Чтобы вопросов у людей было меньше, в отделе жилотношений проводят консультации и обучение будущих руководителей простых товариществ и председателей объединений собственников имущества.

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