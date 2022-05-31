Каникулы наступили. МВД РК предупреждает родителей

Представители МВД рекомендуют родителям объяснить детям основные правила безопасности на дороге, не оставлять их без присмотра. Об этом полицейские напомнили во время онлайн брифинга.

В первую очередь, перед наступлением лета, полицейские уделяют внимание профилактике детского, дорожно-транспортного травматизма. Как отмечают специалисты МВД, попустительский тип современного родительского воспитания предоставляет детям много свободы, родители возлагают на детей ответственность большую, чем они могут вынести, взрослые переоценивают способность детей учиться методом проб и ошибок.

«Такой подход, как «один раз позволю, — ничего страшного», чреват рисками и трагедиями. Некоторые родители сами передают ключи от автомашин своим несовершеннолетним детям, не думая о сохранении их безопасности. А эти факты не только приводят к нарушениям правил дорожного движения и ДТП, но и ставят под угрозу как жизнь самих несовершеннолетних, так и других участников дорожного движения»,- предупреждает заместитель начальника Комитета адмполиции МВД РК Жасулан Жуманалин.

Поведение на дороге, как отмечают полицейские, во многом копируется ребенком с модели поведения родителей, поэтому необходимо не только говорить о правилах движения, но и самому их выполнять. Иначе трагически может закончится даже поход в магазин на соседнюю улицу. При обсуждении с ребенком основных правил безопасности в случаях возникновения какой-либо угрозы, по мнению специалистов, необходимо убедить его, что вне зависимости от того, что произошло, взрослые должны знать о происшествии.

Не в коем случае не сердитесь, всегда принимайте его сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали кому-то хранить их в секрете. В окружающем нас мире есть не только хорошие люди, но и плохие. Почаще проговаривайте с ними эти вопросы. Дайте понять, что к своим родителям они всегда могут обратиться за помощью и советом», — советует Жасулан Жуманалин.

Так же полицейский напомнил, что иногда за добротой и доброжелательным вниманием к ребенку, может скрывается человек со злыми намерениями. Специалисты рекомендуют научить ребенка не вступать в диалог с любым незнакомым взрослым, игнорировать его внимание, не брать угощений и подарков от незнакомцев, звонить в таких случаях родителям. Необходимо разъяснить, что если незнакомец хочет увести ребенка в другое место, предлагает показать новую игру в телефоне, котенка, щеночка либо что-то другое, они должны знать, что они в опасности. И здесь важно научить ребенка кричать, бежать, сопротивляться, всячески привлекать внимание других людей.

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