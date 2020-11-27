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Карантин могут усилить в Казахстане — Цой

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Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что карантинные меры могут быть усилены в Казахстане в декабре-январе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«На еженедельной основе проводится анализ данных и прогнозирование будущих ситуаций. На данный момент мы видим по развивающемуся сценарию возможность усиления карантинных мер в декабре-январе. Все будет зависеть от того, насколько мы сейчас будем управлять ситуацией», — сказал Цой на онлайн-брифинге СЦК.

По словам министра, в зоне высокого риска, или «красной» зоне, где вводятся строгие ограничительные меры, остаются: Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Акмолинская области. В «желтой» зоне находится Алматы, остальные регионы — в «зеленой» зоне.

При этом ВКО «выходит в фазу выравнивания ситуации и даже снижения», заявил Цой.

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