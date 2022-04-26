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Касым-Жомарт Токаев вышел из партии Amanat

Фото:akorda.kz

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вышел из партии Amanat.

«С сегодняшнего дня я принял решение уйти с поста председателя партии Amanat и выйти из партии. Этот шаг символичен. Я благодарю всех вас за доверие и поддержку на президентских выборах», – сказал Токаев.

Он подчеркнул, что глава государства не должен отдавать приоритет какой-либо партии – он должен быть политически нейтрален, передает informburo.kz

«Это моя чёткая позиция. Этот принцип создаёт равные возможности для всех партий, участвующих в выборах. Он прокладывает путь к справедливости в политической системе. Если партия не будет зависеть от исполнительной власти, это укрепит доверие народа к ней и повысит её престиж. Сегодняшние изменения позволят модернизировать Amanat. Несомненно, партия и впредь будет вносить свой вклад в развитие нашей страны», – сказал президент.

На место главы партии он выдвинул спикера мажилиса Ерлана Кошанова.

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