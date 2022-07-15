Казахстан может закрыть границы из-за коронавируса

При каких условиях могут закрыть государственные границы в Казахстане из-за распространения КВИ? На этот вопрос ответила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас эпидемиология инфекции изучается. Если в какой-то стране будет выявлен новый штамм коронавируса, и если он не будет еще выявлен в нашей стране, только тогда будут приниматься меры по закрытию границ», — сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

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По ее словам, на сегодняшний день наблюдаются цикличность и волнообразность течения коронавирусной инфекции.

«Вирус видоизменяется, клиническая картина тоже меняется. Будет ли новый штамм этого вируса, какая будет клиника, еще неизвестно. Сейчас, в этой волне, таких поражений легких, как это было при «дельта», нет. Поэтому будем наблюдать за инфекцией, подстраиваться. По организационным моментам смотреть, как оказывать помощь и по лечению, а также по карантинным мерам, в зависимости от течения и распространенности инфекции», — пояснила А. Гиният.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,5 раза. По данным Минздрава в сутки регистрируется до 1300 случаев КВИ+ и до 15 случаев КВИ-.

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