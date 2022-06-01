Казахстан объявил о решении в отношении российских и белорусских перевозчиков

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сфере международных автомобильных перевозок, в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством иногда вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на «перецепку». В Казахстане такие требования были введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию «Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении», пояснили в МИИР.

За нарушение данных требований в Казахстане штрафовали на 200 МРП (на водителей автотранспортных средств) и 500 МРП (на юридических лиц). При этом, требования, запрещающие «перецепку», в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков.

Аналогичные требования в России были установлены приказом Министра транспорта от 14 октября 2015 года №301 и в последующем новом приказе Минтранса РФ от 28 июля 2020 года № 259 «Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств». Штраф за нарушение данной нормы в составляет 150 000 рублей, указали в министерстве.

«Недавно, в связи с текущей геополитической ситуацией, российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете «перецепки» до 1 января 2023 года. В этой связи требование о запрете «перецепки» в Казахстане продолжает действовать. После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете «перецепки», которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и России 30 мая, казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации. Требование о запрете «перецепки» не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же, до начала следующего года», — сообщили в МИИР.

В настоящее время госорганы и организации Казахстана и России проводят консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения, отметили в министерстве.

При этом в МИИР напомнили, что законодательство Казахстана не ограничивает возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа.

Сегодня а Казахстане зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком транспортных средств в 3 тысячи единиц, которые обеспечивают перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.

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