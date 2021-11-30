Казахстан усиливает контроль на госгранице из-за «омикрон-штамма»

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Правительство поддержало предложение Министерства здравоохранения по усилению контроля на госгранице с учетом появления в других странах нового штамма коронавируса «омикрон», передает zakon.kz.
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«Предложение Министерства здравоохранения по усилению контроля на государственной границе с учетом появления в других странах нового штамма коронавируса «омикрон» поддерживается. Контроль эпидемиологической ситуации внутри страны тоже должен быть постоянный, продолжать практику ношения масок в помещениях и транспорте, соблюдения социальной дистанции. Также нужно обеспечить должный охват вакцинацией и ревакцинацией», — отметил премьер-министр Аскар Мамин
Он отметил, что в настоящее время в республике первым компонентом вакцинировано около 8,8 млн человек – это 76,6% от взрослого населения, вторым компонентом привито более 8 млн человек – это 70,8% населения.
«Этого пока еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Поручаю министерствам здравоохранения, информации и общественного развития, акиматам усилить работу в этом направлении» -, сказал глава кабмина.
В целом, отметил Мамин, эпидситуация по КВИ в Казахстане продолжает сохраняться стабильной. Значительно снизилось количество больных, получающих стационарное и амбулаторное лечение. Занятость мест в инфекционных больницах составляет 29%, а реанимационных мест – 23%.
К этому часу, по его данным, в «красной» зоне остается только Северо-Казахстанская область, в «желтой» зоне пять регионов, в «зеленой» зоне – 11.
Ранее сообщалось, что с 3 декабря в Казахстане вводят новые ограничения из-за угрозы распространения нового штамма коронавирусной инфекции.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области