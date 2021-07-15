Казахстан вступает в новую волну пандемии — иммунолог

Иммунолог, президент Академии профилактической медицины Алмаз Шарман заявил, что Казахстан вступает в новую волну пандемии, передает zakon.kz.

Сейчас мы вступаем в новую волну пандемии. Буквально сегодня суточная заражаемость побила антирекорд. Это более 4 тыс., а в Нур-Султане — более 1 тыс. зараженных. Причем, тяжело заболевают и попадают в реанимацию исключительно те, кто не вакцинировался. Как показывают наблюдения, частота заражений среди тех, кто вакцинировался, на порядок ниже, чем среди тех, кто не вакцинировался. Поэтому те, кто не привился, ступают в очень опасную фазу пандемии с высоким уровнем риска. (…) Если говорить образно, то вакцинированные — это корабль, который плывет к невакцинированным — это айсберг. Мы пытаемся затормозить столкновение любыми путями, противоэпидемиологическими мерами, но движение навстречу беде продолжается. Только вакцинация способна растопить этот айсберг и спасти людей, — рассказал он в беседе с корреспондентом Vecher.kz.

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Он напомнил, что в настоящее время в мире есть три основных вида вакцин.

Первые — это инактивированные вакцины, такие как китайские «КоронаВак», Hayat-Vax и казахстанская QazVac. Они созданы по классической технологии. Данные вакцины не так эффективно защищают от заражения, но однозначно способствуют предупреждению тяжелых форм коронавирусной инфекции. В частности, от попадания в реанимационные отделения больниц и летальных исходов.Алмаз Шарман

По его словам, второй вид вакцин, или векторные — «Спутник V», AstraZeneca и Johnson & Johnson — созданы по более современной технологии.

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Неплохо в обеих дозах защищают от заражения и достаточно эффективно от тяжелых последствий коронавируса.Алмаз Шарман

Также он отметил, что Pfizer, как и Moderna относятся к третьей группе мРНК, или матричных РНК-вакцин.

Они сделаны по самым современным технологиям и эффективны в двух дозах, как и векторные, от заражения и тяжелых форм коронавирусной инфекции, отметил Алмаз Шарман

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