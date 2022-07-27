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Казахстан закупил тесты для выявления оспы обезьян

Фото ©REUTERS

В Министерстве здравоохранения сообщили о приобретении ПЦР-тестов для диагностики оспы обезьян и рассказали, кому их можно будет применять, передает Tengrinews.kz.

«Действительно, более месяца назад мы получили от наших коллег из Роспотребнадзора ПЦР-тест-системы для диагностики обезьяньей оспы. На сегодня во всем мире диагностика обезьяньей оспы проводится лабораторно на основании ПЦР-теста. Учитывая, что для обезьяньей оспы есть характерная клиническая картина, то для тех, кто условно захотел без клинической картины прийти и протестироваться на обезьянью оспу, это проводиться не будет», — рассказала вице-министр здравоохранения — главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

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По ее словам, диагностика будет проводиться только в случае, если будут клинические проявления, характерные для обезьяньей оспы. В первую очередь это повышение температуры, появление специфических высыпаний.

«Эти высыпания весьма характерны. Поэтому для любого врача-инфекциониста при опросе пациента, как появились эти высыпания, где были локализованы и как развивались, это (понятно. — Прим.). И естественно, эпидемиологический анамнез, то есть пребывание в течение последних трех недель в стране, где зарегистрированы случаи обезьяньей оспы. Это и будет основанием для диагностики», — отметила она.

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