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Казахстанцам хотят дать еще одну возможность изъять излишки пенсионных денег

Фото из открытых источников

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Казахстанцам, перечислившим свои пенсионные деньги в страховую компанию, хотят разрешить использовать эти накопления на покупку жилья или лечение, передает LS.

В кулуарах мажилиса депутат Дания Еспаева рассказала, что речь идет о гражданах, которые перевели деньги в страховую компанию и подписали договор пенсионного аннуитета.

«Они не могут сейчас использовать свои деньги, которые лежат уже в страховой компании, даже если они выше порога, обозначенного ЕНПФ.  Поэтому в законопроекте о регулировании страхового рынка предусмотрено, что будет предоставлена возможность лицам, перечислившим деньги по пенсионному аннуитету в страховую компанию, вернуть их назад в ЕНПФ. И уже оттуда использовать их на лечение или приобретение жилья», – пояснила она.

Если у вкладчика в страховой компании останется минимальная сумма, то она будет расчитываться как 70% от прожиточного минимума и по годам, пояснила депутат.

«Допустим, это будет порядка 5-6 млн тенге. Если у вас в пенсионном аннуите осталась эта сумма, то из ЕНПФ вы можете полностью изъять ваши накопления, чтобы использовать на приобретение жилья или лечение», – добавила она.

Еще один момент в законопроекте касается мошенничеств в сфере получения кредитов.

«Это когда каждая финансовая организация, будь то банки или микрокредитные организации, передает информацию о выданных займах в единое кредитное бюро в течение 15 дней. Но теперь, согласно поправкам, все изменения будут фиксироваться в течение одного дня. Таким образом, граждане, которые умудрялись за несколько дней получить в нескольких банках кредиты одновременно, у них это уже не получится. Потому что Первым кредитным бюро будет зафиксировано, что на их имя выдан заем и будет подсчитана долговая нагрузка. Это позволит искоренить и интернет-мошенничество», – резюмировала Еспаева.

Отметим, что мажилис принял законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг» во втором чтении.

Напомним, что с января 2021 года сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета снизилась. Так, 55-летние мужчины могут приобрести данный продукт за 6,7 млн тенге (в 2020 году – 11,3 млн тенге) а женщины в возрасте 51,5 года – за 9 млн тенге (15,5 млн тенге).

В случае покупки отложенного пенсионного аннуитета в возрасте 45 лет с выплатами, начиная с 55 лет, мужчине необходимо иметь не менее 6,1 млн тенге, а женщине – 7,7 млн тенге.

Ранее сообщалось, что казахстанцы забрали 64 млрд тенге из ЕНПФ. Отметим, что на сегодня средняя пенсия в Казахстане составила свыше 105 тыс. тенге.

 

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