Казахстанцам возвращают деньги, незаконно списанные с автобусных карт

Жители Кызылорды, Талдыкоргана, Петропавловска и Костаная получают обратно деньги, ранее по ошибке списанные с транспортных карт. Уже вернули 3,2 млн тенге, сообщает «31 канал».

«Возвращены средства, незаконно снятые с транспортных карт в сумме 3 миллиона 200 тенге, – сказал заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет Бисенов. – Это по четырём городам, где внедрили электронную систему «Алемпей»: Кызылорда, Талдыкорган, Петропавловск и Костанай», передает informburo.kz

«31 канал» напоминает: 24 августа у пассажиров общественного транспорта стали пропадать деньги с банковских карт. Списывались они за поездку в автобусах даже у тех, кто не ездил в тот день. Так, в Костанае у одной пассажирки списали 80 000 тенге. В компании, обслуживающей валидаторы, заявили о сбое в системе банка второго уровня и пообещали вернуть деньги.

Сейчас средства на карту поступают автоматически, никуда обращаться не надо.

Напомним, у костанайцев массово списывались деньги за поездки в автобусах, которых они не совершали.

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