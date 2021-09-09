Казахстанцам возвращают деньги, незаконно списанные с автобусных карт

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Жители Кызылорды, Талдыкоргана, Петропавловска и Костаная получают обратно деньги, ранее по ошибке списанные с транспортных карт.
«Возвращены средства, незаконно снятые с транспортных карт в сумме 3 миллиона 200 тенге, – сказал заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет Бисенов. – Это по четырём городам, где внедрили электронную систему «Алемпей»: Кызылорда, Талдыкорган, Петропавловск и Костанай», передает informburo.kz
«31 канал» напоминает: 24 августа у пассажиров общественного транспорта стали пропадать деньги с банковских карт. Списывались они за поездку в автобусах даже у тех, кто не ездил в тот день. Так, в Костанае у одной пассажирки списали 80 000 тенге. В компании, обслуживающей валидаторы, заявили о сбое в системе банка второго уровня и пообещали вернуть деньги.
Сейчас средства на карту поступают автоматически, никуда обращаться не надо.
Напомним, у костанайцев массово списывались деньги за поездки в автобусах, которых они не совершали.
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