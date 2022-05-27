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Казахстанцев, не купивших авто по одобренному льготному кредиту, «забанят»

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Покупателей новых казахстанских автомобилей ждет неприятный сюрприз, если они передумают брать кредит на полпути. Или же в том случае, если их подведет автодилер.

Речь идет о том случае, когда гражданину, предоставившему счет на оплату, одобрили автокредит. После этого в банке дают гарантийное письмо, на основе которого можно обратиться к автодилеру, чтобы получить автомобиль, сообщает Экспресс К.

«Если же покупка не состоялась по той или иной причине в течение месяца, повторно обратиться за льготным автокредитом гражданин сможет только по прошествии двух лет. Поэтому вы должны убедиться в наличии автомобиля», — заявили в автосалоне, работающем по программе.

Позже в Фонде развития промышленности дезавуировали данную информацию и заявили, что двухлетнее ограничение пользования программой льготного кредитования для казахстанцев затрагивает только те случаи, когда автомобиль был все-таки приобретен.

Ранние правила автокредитования предусматривали, что казахстанец мог обратиться в автосалон, только если автомобиль был в наличии. Об этом свидетельствовал VIN-код конкретного транспортного средства, предоставляемый в банк. Однако некоторые казахстанцы начали отказываться от оформления кредита. Поэтому такое требование также упразднили.

К слову, сейчас в некоторых автосалонах Нур-Султана в наличии уже появились автомобили для льготного автокредитования. Например, Shevrolet Cobalt с механической коробкой передач за 5,9 млн тенге.

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