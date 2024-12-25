Как рассказал вице-премьер, на данный момент известно о 38 погибших.

«Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание. 29 человек, в том числе двое детей, они пострадавшие — в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные — средней тяжести», — пояснил Бозумбаев.

Кроме того, корреспондент Tengrinews.kz уточнила у заместителя премьер-министра, что известно о казахстанцах, находившихся на борту разбившегося самолета.

«К сожалению, среди выживших на сегодняшний день… там есть пока одна женщина только, по которой не установили, кто она. Она без сознания, документов нет, она в больнице. Среди остальных 29 (выживших) ни одного казахстанца нет, 6 человек казахстанцев было, в том числе двое детей», — сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев.

По его словам, расследование происшествия проводится под контролем Генеральной прокуратуры Казахстана, а также МВД и авиационных властей.

«Происшествие произошло на нашей территории, расследование под контрольным Генеральной прокуратурой, также расследование проводится МВД и нашими авиавластями. На месте азербайджанские коллеги, они тоже будут принимать участие», — заключил Канат Бозумбаев.

Напомним, самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия), разбился в трех километрах от Актау в 11:30 по местному времени 25 декабря. Пассажирский рейс не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана, сначала его перенаправили в Махачкалу, а затем — в Актау.