Казахстанцев, работающих в России, призвали легализовать свое пребывание

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Посольство Казахстана в России призвало казахстанцев, работающих в России, легализовать свое пребывание до 30 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.
Согласно указу Президента РФ №364 от 15.06.2021, иностранцам, в том числе гражданам Казахстана, находящимся в России для осуществления трудовой деятельности, необходимо до 30 сентября 2021 г. принять меры по легализации своего дальнейшего пребывания в РФ, — говорится в сообщении.
Как отмечается, истечение сроков временной регистрации в России будет являться нарушением.
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В то же время при наличии законных оснований (работа, учеба и т.д.) казахстанцы имеют право обратиться в органы МВД для продления сроков временного пребывания в стране, не выезжая из России. В таком случае меры привлечения к ответственности к гражданам применяться не будут, — отметили в посольстве.
При отказе от продления пребывания в России в законном порядке и нежелании покинуть страну, нарушителям грозит принудительное выдворение с последующим закрытием им въезда в РФ.
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