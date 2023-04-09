Казахстанцев встревожила новость о штрафе за срыв веточек вербы

Жителей Казахстана встревожила новость о том, что за срыв веточек вербы могут оштрафовать.

Информацию распространил телеканал КТК перед Вербным воскресеньем — христианским праздником, отмечаемым за неделю до Пасхи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Природоохранные инспекторы Казахстана озвучили и суммы штрафов. Тем, кого поймают с охапками, придется заплатить сразу 172 тысячи тенге. Впрочем, наказание предусмотрено даже за небольшой пучок.

В североказахстанском управлении природных ресурсов и природопользования дали комментарий по поводу сюжета о заготовке ветвей вербы.

«Согласно нормам сбора, утвержденным решением Северо-Казахстанского областного маслихата от 21 июля 2019 года за номером 34/8, предусмотрен безвозмездный сбор для собственных нужд на одно физическое лицо до 10 килограммов листьев, стеблей и побегов. Сбор должен осуществляться разумно, без нанесения ущерба растениям и окружающей среде», — пояснили в пресс-службе ведомства

«За незаконную порубку, уничтожение и повреждение дикорастущих деревьев и кустарников предусмотрен штраф. На физических лиц — в размере 50 МРП. Ущерб в размере 0,1 МРП, например, за один пучок вербы — это примерно 345 тенге», — сообщила главный специалист отдела Восточно-Казахстанской территориальной инспекции лесного хозяйства Дина Алматова

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