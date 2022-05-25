Казахстанцы массово рвут свои паспорта

В социальных сетях стал набирать популярность ролик, где некий гражданин рвет свой паспорт и находит чип. По мнению автора, с его помощью следят за его владельцем. В Министерстве внутренних дел (МВД) РК сразу же отреагировали на вирусное видео.

В ведомстве пояснили, что микросхема — это электронный паспорт. Документ такого образца выдается с 2009 года, но это не останавливает любопытных пользователей, передает 365info.kz

Тренд привлек внимание, и все больше казахстанцев в попытке «проверить чип» портят документ.

В комментариях под видео, которые набирают огромное количество просмотров, люди разделились на два лагеря.

Одни считают эти действия необразованностью.

«Слов нет! Что за детский сад», «Не глупите, кто будет за вами следить?», «Это все недостаток образования», «Зачем за вами следить, вы и так все в соцсетях выставляете».

Другие же искренне удивляются «находке» и строят свои догадки.

«Осталось только ждать, когда в кожу вживлять будут», «Вскрыл свой паспорт и тоже нашел».

Есть и те, кто к ситуации отнесся с юмором.

«Акция: порви паспорт и закажи новый в три раза дороже», «В моем чипе оказалось целое досье на меня и семью», «Это не чип, а беспроводная зарядка».

В МВД в свою очередь добавили, что чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет идентифицировать личность.

«Паспорт с чипом введен для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля в других странах посредством электронных систем», — указали в министерстве.

Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы. Отмечается, что подобные электронные паспорта внедрены во многих странах.

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