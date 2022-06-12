Казахстанцы могут безвозмездно получить больше миллиона тенге на первоначалку

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Жилищные сертификаты дают возможность казахстанцам внести первоначальный взнос по ипотеке.
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И если раньше для алматинцев он был в размере 1 млн тенге, то сейчас его увеличили до 1,5 млн, пишет Экспресс К.
Претенденты на такую финансовую поддержку в улучшении жилищных условий — очередники местного исполнительного органа нескольких категорий граждан. Это многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды I и II групп, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.
Отмечается, что повышение суммы сертификата касается только жителей Алматы. И в рамках программы «Бақытты отбасы» это станет весомой поддержкой, говорят в «Отбасы банке».
«Для участников программы это стало огромной поддержкой! Кто пройдет по конкурсу, получит одобрение по займу и сможет претендовать на сертификат. Для получения направления не нужно идти в акиматы. Заявки будут приниматься только онлайн на портале», — уточнили в банке.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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