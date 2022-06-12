USD 435.76
EUR 461.69
RUB 7.54
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Казахстанцы могут безвозмездно получить больше миллиона тенге на первоначалку

Казахстанцы могут безвозмездно получить больше миллиона тенге на первоначалку

Иллюстративное фото

Жилищные сертификаты дают возможность казахстанцам внести первоначальный взнос по ипотеке.

И если раньше для алматинцев он был в размере 1 млн тенге, то сейчас его увеличили до 1,5 млн, пишет Экспресс К.

Претенденты на такую финансовую поддержку в улучшении жилищных условий — очередники местного исполнительного органа нескольких категорий граждан. Это многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды I и II групп, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что повышение суммы сертификата касается только жителей Алматы. И в рамках программы «Бақытты отбасы» это станет весомой поддержкой, говорят в «Отбасы банке».

«Для участников программы это стало огромной поддержкой! Кто пройдет по конкурсу, получит одобрение по займу и сможет претендовать на сертификат. Для получения направления не нужно идти в акиматы. Заявки будут приниматься только онлайн на портале», — уточнили в банке.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Более 50 предприятий по производству полиэтилена в Казахстане находятся на грани закрытия