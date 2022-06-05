Казахстанцы могут приобрести жилье своим детям под 2%

Помочь своему ребенку в будущем иметь возможность без долгих накоплений приобрести квартиру казахстанцы могут уже сегодня.

Накопить первоначальный взнос сейчас, чтобы с наступлением совершеннолетия он мог оформить ипотеку всего под 2%, пишет Экспресс К.

Такую возможность предоставляет детский депозит «Арнау» сроком минимум на 10 лет.

«Откладывайте понемногу, и, когда ребенок станет взрослым, он сможет получить заем на приобретение жилья по самой низкой ставке, даже не имея высокого дохода», — сообщают в пресс-службе «Отбасы банка».

Условия депозита просты: минимальный срок — 10 лет, первоначальный взнос — 50% от стоимости будущего жилья, ставка кредитования — 2%.

«Пока вы копите, на депозит ребенка будет начисляться вознаграждение банка в размере 2% и ежегодная премия государства в размере 20%. Упрощенная процедура подтверждения платежеспособности очень актуальна для молодых людей в начале трудовой карьеры», — отмечают в банке.

Открыть депозит на ребенка имеют право только его родители или опекуны. Пополнять же его может каждый: как другие близкие родственники, так и организации.

«Депозит нельзя уступать или объединять с другими депозитами. На него нельзя перейти с другой тарифной программы», — уточняют в банке.

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