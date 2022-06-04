Казахстанцы начали пользоваться защитой от незаконных кредитов

С начала года более 500 казахстанцев ограничили доступ к своей кредитной истории финансовым организациям с целью оформления на них кредита, передает zakon.kz

Возможность у каждого гражданина запретить финансовым организациям получать его кредитную историю заочно появилась недавно, хотя потребность в ней возникла уже давно. В связи с поступающими предложениями от граждан вопрос о создании сервиса встал острее.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев обращение депутатов Мажилиса о введении добровольного запрета на кредитование, поддержало реализацию подобного ограничения.

Данная мера нацелена на то, чтобы помочь гражданам защититься от кредитных мошенников при потере документов, выезде за границу или других обстоятельствах.

«Добровольное ограничение на предоставление кредитной истории подразумевает для финансовых организаций дополнительную проверку на предмет мошеннического займа. Они не смогут получать кредитный отчет для принятия решения о кредитовании и получат уведомление о добровольном запрете на получение вашей кредитной истории. В течение первого полугодия 2022 года более 500 казахстанцев ограничили доступ к своей кредитной истории финансовым организациям с целью оформления на них кредита», — сообщает пресс-служба «Первое кредитное бюро».

Ограничение не распространяется на кредитные организации, в которых у гражданина имеется действующий займ, так как на период действия займа кредитная история должна быть доступна финансовой организации в целях мониторинга заемщика.

Кроме того, у казахстанцев, запретивших доступ к своей кредитной истории, есть возможность получать уведомления о любых изменениях в ней.

К примеру, если кредитор при мошенническом обращении принял решение кредитовать без запроса кредитной истории, несмотря на запрет, пользователь получит уведомление о том, что на него был оформлен кредит. Это дает возможность своевременно среагировать на событие и вовремя предотвратить ее развитие.

Специалисты напомнили, что добровольный запрет на выдачу кредитной истории финансовым организациям не освобождает казахстанцев от необходимости беречь свои персональные данные — их не нужно передавать третьим лицам, пересылать копии документов и тем более своих банковских карт.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.