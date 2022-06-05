Казахстанцы получат тройную надбавку к пенсии

Это объясняется индексацией, о которой Минтруда Казахстана сообщило в апреле 2022 года.

Повышение пенсий произошло два месяца назад, но начались выплаты по новым расчетам в июне, пишет Экспресс К.

В профильном ведомстве корреспонденту редакции объяснили, что тот процент, на который произошло увеличение пенсий, начисленный за апрель и май, будет прибавлен к июньским выплатам.

Отметим, что минимальный размер пенсии вырос с 46 302 до 48 032 тенге.

Напомним, что размер пенсий и пособий в Казахстане дополнительно проиндексировали на 4%. Это обеспечило рост всех соцвыплат на 9%, а солидарной пенсии на 11%.

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