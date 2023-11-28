Казахстанцы предлагают ограничить посещение детского сада непривитым детям – ответ Минздрава

На брифинге в правительстве председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нуркан Олжабаев рассказал, могут ли ограничить непривитых от кори детей в посещении детского сада, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуркан Олжабаев заявил, что от Минздрава не было никаких приказов и постановление об ограничении посещения детского сада для непривитых от кори детей.

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«У нас в приказе, который уже есть, процент непривитых детей по группам не должен превышать 10%. Других приказов нет. Он в реализацию Кодекса о здоровье народа был принят в 2020 году. С того периода никаких изменений не было. Вакцинация у нас добровольная, мы не можем так заставить. Да, действительно, у нас есть показатель – не более 10% непривитых детей, которые могут посещать такие коллективы, но других жестких мер нет», – сказал он.

Его заместитель Зауре Ахметова добавила, что корь – это вакциноуправляемая инфекция, поэтому никакие ограничительные меры до настоящего не вводились и не планируется вводить.

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