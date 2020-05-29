Казахстанцы смогут ездить между городами на личных авто

COVID-2019 в Казахстане
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37 - летальных случаев
136 - в Костанайской области
Казахстанцы смогут передвигаться между городами и областями на личных автомобилях с начала июня. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент zakon.kz.
С начала июня будут сняты блокпосты, соответственно будут возобновлены в том числе автомобильные сообщения между регионами и областными центрами, что позволит жителям помимо использования железнодорожного или автобусного сообщения передвигаться на собственном автомобильном транспорте, — сказал Байгабулов во время онлайн-брифинга в СЦК.
Ранее заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Жанибек Тайжанов сообщил, что с 1 июня будут сняты блокпосты по всему Казахстану.