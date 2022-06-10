Казахстанцы смогут выйти на пенсию раньше времени за счет другого человека

На заседании сената парламента РК был представлен законопроект по развитию страхового рынка. В рамках него хотят дать возможность выйти на пенсию раньше времени не только вкладчику с достаточной суммой пенсионных накоплений, но и его близкому родственнику, передает nur.kz

9 июня в сенате парламента Республики Казахстан прошло заседание, в рамках которого Агентством по регулированию и развитию финансового рынка был предложен законопроект, который вносит изменения в 5 кодексов и 35 законов. Изменения касаются рынка страхования, банковской сферы и рынка ценных бумаг. Главная цель изменений — развитие данных отраслей, путем внедрения новых продуктов и дальнейшей цифровизации. Первый блок законопроекта направлен на дальнейшее комплексное развитие страхового сектора.

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Как изменится рынок страхования

У страхового сектора в настоящее время наблюдается стабильный рост страховых премий и высокая финансовая устойчивость. Все больше казахстанцев обращаются за услугами страхования.

За последние три года активы этого рынка увеличились на 74% и по состоянию на май 2022 года составили 1,9 трлн тенге (это 2,2% от ВВП). Чтобы добиться дальнейшего развития этой отрасли, необходимо увеличивать охват населения и бизнеса страховыми услугами. В частности, законопроектом предусмотрено внедрение двух новых страховых продуктов:

накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС);

совместный (супружеский) пенсионный аннуитет.

Накопительное страхование жизни

Накопительное страхование жизни в рамках ГОНС работает как банковский депозит, но в отличии от него, помимо возможности накопить ребенку на обучение, также предоставляет и дополнительную страховую защиту. Это значит, что в случае возникновения страхового случая, компания, которая предоставляет эту услугу, будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребенка вне зависимости от накопленной суммы.

Супружеский пенсионный аннуитет

Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для оформления двух договоров пенсионного аннуитета. О том, как работает данная услуга для одного человека, мы рассказывали ранее в другом нашем материале. Совместный (супружеский) аннуитет подразумевает выход на пенсию раньше времени для обоих супругов. Более того, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.

Рынок автострахования

Это не все изменения, которые предполагает законопроект. Качественные улучшения затронут и рынок автострахования. С начала 2019 года договоры обязательного автострахования заключаются в онлайн режиме в электронной форме. Законом предполагается новый этап цифровизации — внедрение онлайн-урегулирования страхового случая. Благодаря этому упростится порядок урегулирования страхового случая по автострахованию с использованием мобильного приложения.

Такой порядок позволит обеспечить оперативное получение страховых выплат по дорожно- транспортным происшествиям, без участия полиции и обращения в суд. Данные изменения при их принятии качественно улучшат страховой рынок и дадут толчок для его дальнейшего развития.

А новые продукты дадут дополнительный приток клиентов. В рамках законопроекта предусматриваются и другие изменения, однако в этом материале рассмотрены лишь те, которые касаются рынка страхования.

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