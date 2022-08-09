Казахстанские школы не смогут устанавливать собственные требования к форме

В новом учебном году будут действовать те же законодательные нормы, что и в прошлом. Ученики могут беспрепятственно приходить в школу в той форме, которую приобрели или подготовили ранее, уточнили в министерстве.

Родители школьников ранее жаловались, что в некоторых образовательных учреждениях вводят требования к цвету и дизайну формы, которые подгоняют под конкретных поставщиков или производителей, передает informburo.kz

Из-за этого в некоторых регионах управления образования по согласованию с родителями и попечительскими советами решили ввести единый цвет школьной формы. Это не позволит каждому учебному заведению устанавливать собственные требования и ограничивать выбор родителей.

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«Обращаем внимание родителей на то, что сами требования не изменились. Например, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестёр, которая ранее была утверждена попечительским советом этой школы, они смогут приходить в имеющейся школьной форме. После обращений родителей несколько управлений образования вместе с попечительскими советами приняли решение об определении единого цвета школьной формы по региону. Кстати, практически все выбрали тёмно-синий цвет. Но ещё раз отмечаем: это не ограничивает детей, и они могут приходить в той школьной форме, которая у них уже имеется», – заявила председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

В министерстве добавили, что определение единого цвета школьной формы по региону позволит свести к минимуму риск, что школы будут подводить требования под конкретных поставщиков, и даст возможность родителям приобретать форму, которая есть в наличии на рынках или в магазинах.

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