Казахстанским школьницам запретили носить брюки — ответ МОН РК

В некоторых казахстанских школах администрация учебных заведений запретила девочкам носить брюки. Этот запрет пришелся не по нраву как детям, так и их родителям. Об этом они анонимно пожаловались в редакцию Tengrinews.kz.
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В редакцию поступило сразу несколько жалоб из разных школ в Алматинской, Карагандинской и Атырауской областях. По словам родителей, девочек заставляют приходить в школу исключительно в юбках.
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«В такой холод на улице девочки должны ходить в брюках, причем в теплых. Считаем запрет неправомерным, нет такого закона, где это прописано», — посетовали они.
Однако в МОН отметили, что нет требований о том, что школьницам необходимо приходить в школу в юбке или в брюках.
«В случае возникновения спорных вопросов решения могут приниматься по согласованию с общественным советом школы. Для оперативного реагирования на обращения граждан МОН Казахстана были опубликованы номера телефонов руководителей, кол-центров и Управлений образования, территориальных департаментов по обеспечению качества КОКСОН МОН РК», — сообщили в пресс-службе МОН.
Номера управлений образования и департаментов опубликованы на сайте.
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