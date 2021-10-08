Казахстанским школьницам запретили носить брюки — ответ МОН РК

В некоторых казахстанских школах администрация учебных заведений запретила девочкам носить брюки. Этот запрет пришелся не по нраву как детям, так и их родителям. Об этом они анонимно пожаловались в редакцию Tengrinews.kz.

В редакцию поступило сразу несколько жалоб из разных школ в Алматинской, Карагандинской и Атырауской областях. По словам родителей, девочек заставляют приходить в школу исключительно в юбках.

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«В такой холод на улице девочки должны ходить в брюках, причем в теплых. Считаем запрет неправомерным, нет такого закона, где это прописано», — посетовали они.

В Министерстве образования и науки сообщили, что в этом году школьникам разрешено посещение организаций среднего образования в школьной форме или одежде классического стиля. Классический стиль характеризуется строгостью, сдержанностью и консерватизмом в выборе ткани, цвета и покроя. В сложившейся школьной практике предпочтителен «светлый верх», «темный низ».

Однако в МОН отметили, что нет требований о том, что школьницам необходимо приходить в школу в юбке или в брюках.

«В случае возникновения спорных вопросов решения могут приниматься по согласованию с общественным советом школы. Для оперативного реагирования на обращения граждан МОН Казахстана были опубликованы номера телефонов руководителей, кол-центров и Управлений образования, территориальных департаментов по обеспечению качества КОКСОН МОН РК», — сообщили в пресс-службе МОН.

Номера управлений образования и департаментов опубликованы на сайте.

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