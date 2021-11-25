КазАвтоЖол: Никто не говорит, что на платных дорогах не будет перемётов

На платных дорогах могут быть перемёты, как и на бесплатных, заявили на пресс-конференции в национальной компании «КазАвтоЖол», передает informburo.kz

Журналисты спросили председателя правления компании Аскара Муратулы о платном участке на трассе Нур-Султан – Караганда, отметив, что на дороге был гололёд и перемёты.

«Никто не говорит, что на платных дорогах не будет (гололёда, перемётов. – Авт). Надо правильно понимать, что неблагоприятные климатические условия, форс-мажорные обстоятельства не говорят о том, что на платных дорогах у нас всегда будет идеально. Если метёт, из-за плохой видимости или если есть большие снегопады, в любом случае это будет отражаться на участках, хоть это и платные дороги. В целом эту проблему мы знаем. На этот год мы закупаем дополнительно 30 единиц техники только вот на этот участок, который вы обозначили. Также привлекаем дополнительную технику на арендной основе», – сказал Аскар Муратулы.

При этом он подчеркнул, что с внедрением оплаты на отдельных участках трасс, дороги станут лучше и безопаснее.

«Покупаем технику, привлекаем технику на арендной основе, привлекаем подрядчиков, которые работают в сфере очистки дорог. Мы этому всему внимание уделяем. Считаю, что платные дороги должны быть на голову выше бесплатных», – добавил Аскар Муратулы.

Взимание платы за проезд по автомобильным дорогам это общемировая практика, отметил председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.

«Она позволяет применить справедливый принцип – кто пользуется дорогой, тот и платит за её содержание. Все собранные средства идут на улучшение состояния платной дороги и предоставляемого сервиса», – подчеркнул он.

Семь участков трасс республиканского значения стали платными с 23 ноября. Плату будут брать на участках автодорог республиканского значения первой категории с четырёхполосным движением: Нур-Султан – Павлодар, Капшагай – Талдыкорган, Тараз – Кайнар, Шымкент – Тараз, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Ташкент, Щучинск – Кокшетау.

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