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Казгидромет выпустил первое в этом году штормовое предупреждение о засухе

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Штормовое предупреждение об опасном агрометеорологическом явлении.

Первое в этом году штормовое предупреждение о засухе выпустил Казгидромет.

Согласно прогноза в Кармакшинском и Казалинском районах Кызылординской области ожидается наступление атмосферной засухи в первой декаде июня.

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