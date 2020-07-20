Каждый школьник должен быть обеспечен учебниками — Василий Цымбалюк

В 2020 году на приобретение учебников и учебно-методических комплексов в Костанайской области выделено около 1,2 млрд тенге. С издательствами и перевозчиками заключены договоры в полном объеме. Вопрос обеспеченности учебниками школьников сегодня обсуждали на совещании в областном акимате, передает alau.kz

Как отметил руководитель управления образования Костанайской области, несмотря на дистанционный формат, каждый школьник должен быть обеспечен учебниками.

«Доставку учебников и учебно-методических комплексов до школ области планируется завершить до 25 августа. Во избежание социальной напряженности и в целях организованного начала нового учебного года вопрос обеспечения бесплатными учебниками должен быть на постоянном контроле местных исполнительных органов», — отметил Цымбалюк.

По данному вопросу управлением образования ведется ежедневный мониторинг.

Напомним, учебный год 1 сентября планируется начать в дистанционном формате во всех школах, за исключением отдаленных сельских школ.

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