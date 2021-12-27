Келимбетов о повышении минимальной гарантированной пенсии: Денег в тумбочке больше нет

Глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов в интервью «Коммерсанту» сообщил, что повышение минимальной гарантированной пенсии может привести к негативным последствиям, передает informburo.kz

«Если мы сегодня увеличим минимальную гарантированную пенсию и будем её платить всем, цена вопроса – около 1 млрд долларов в год. Миллиард – это налоги в другом месте. Денег в тумбочке больше нет. Проедать Национальный фонд, а это фонд будущих поколений, нельзя. Это возможно, но все решения взаимосвязаны. Да, государство может увеличивать дефицит бюджета, занимать больше денег на внутреннем или внешнем рынках. Нам нужно понять цену новых решений в пенсионной системе и соответствующее развитие системы государственных финансов – это же сообщающиеся сосуды», – сказал Кайрат Келимбетов.

Он также добавил, что Казахстан планирует увеличить активы Национального фонда с 55 млрд до 100 млрд долларов к 2030 году.

«Что для этого нужно сделать? Нужно перейти от проциклического использования Национального фонда, когда мы проедаем деньги в хорошие годы, а в плохие годы ещё быстрее, к контрциклическому бюджетному правилу. Контрциклическое правило простое: есть цена отсечения, например 40 долларов за баррель нефти, и этот гарантированный трансферт, то есть то, что мы извлекаем из Нацфонда, не должен превышать поступлений. Расходы бюджета не должны расти быстрее, чем в среднем за последние пять лет», – объяснил спикер.

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Он также рассказал о планах по строительству АЭС в Казахстане. Кайрат Келимбетов напомнил, что Казахстан к 2060 году должен стать углеродно-нейтральным, а к 2030 снизить объём выбросов углекислого газа на 15%. Планируют привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, но это не заменит уголь полностью.

«Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с «Газпромом», но скорее всего, Казахстану придётся строить атомную станцию. Переговоры, в том числе и с «Росатомом», мы уже ведём. Впрочем, декарбонизация – это не только уход от угля, это переход от старой энергетической модели, где мы зарабатывали на нефти и газе, к некой экономической модели, где роль электроэнергетики другая», – сказал он.

В Казахстане в десяти городах ведётся работа по газификации ТЭЦ. Роль солнца в производстве электроэнергии составляет 3%, но правительство стремится довести её до 15%, роль газа – с 20% до примерно 38% до 2030 года.

«Если будет принято решение по атому, это изменит цифры и продолжит процесс снижения доли угля в энергетике. Сейчас мы думаем, что должны появиться технологии улавливания углекислого газа, которые позволят нам правильно управлять процессом эволюции угольного сектора», – отметил Келимбетов.

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Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства сообщал, что на сегодняшний день есть несколько предложений от производителей оборудования атомных электрических станций. Среди них предложения от России, Китая, Франции, ещё два – от американских производителей оборудования. Также определили наиболее удобную площадку для строительства АЭС – посёлок Улкен в Алматинской области.

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