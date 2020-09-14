Кирпич упал на ребенка в Костанае — комментарий полиции

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области в ответ на наш запрос, 5 сентября в Северный отдел полиции УП города Костаная обратилась 28-летняя жительница областного центра с заявлением, в котором просит принять меры в отношении строительной компании, производившей ремонт крыши по улице Кобланды Батыра.

По словам заявительницы, 5 сентября текущего года с крыши дома упал кирпич на ее 10-летнего ребенка, проходившего мимо дома.

«Данный факт зарегистрирован по статье 107 Уголовного кодекса. Полицейскими проводится комплекс следственных действий, направленный на обеспечение полноты расследования уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего. Подрядная организация установлена»,- сообщили в ведомстве.

Напомним, со слов мамы, кирпич упал с крыши 5-этажного дома на ее 10-летнего сына.

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