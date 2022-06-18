Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года

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Астрологи назвали годы рождения тех, для кого 2022 год будет удачным. Они отмечают, что символом 2022 года является Водяной Тигр: от всех представителей китайского гороскопа этот зверь будет требовать инициативности, сообщает zakon.kz.
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Бык
1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Как отмечено на сайте profile.ru, год будет особенно удачным для тех Быков, которые занимаются бизнесом. Эксперты отмечают, что у них получится удачно инвестировать деньги.
Тигр
1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Что касается Тигров: в этом году они смогут достичь всех своих целей. Любовная жизнь будет страстной и романтичной, также они будут успешны в сфере бизнеса.
Петух
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Астрологи уверены, немалые успехи ожидают Петухов в финансовой сфере. Кроме того, им обеспечен прилив сил и энергии на весь год.
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