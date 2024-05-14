Когда будет порядок? Кладбище в Костанае передано в коммунальную собственность

Мусора на городском кладбище немало и ближе к окраине кладбища их становится только больше. жители областного центра не раз обращались в акимат Костаная, чтобы ситуацию изменить, и возможно их просьбы услышаны.

До недавнего времени кладбище в районе аэропорта фактически было бесхозным, его вообще никто не обслуживал. Оно не стояло на балансе в акимата. Теперь все процедуры завершены и оно передано в коммунальную собственность. Но пока мало что изменилось. О состоянии кладбища высказались костанайцы.

«Надо какие-то контейнеры. Вывоз чтобы был. Это же святое место! Приходишь, а тут такое безобразие. Вот меня, например, возмутила бы, если бы моя родственница здесь была похоронена и вот такая куча. Неприлично!». «Ожидали что из-за паводков тяжелее последствия, что затопит. Приезжали раньше, там могилы были затоплены. Сейчас вода ушла и новость читал, что будут за счет бюджетных средств восстанавливать в принципе доволен». «Грязь, бардак. Такого не было в прошлом году? Даже хуже! Потому что мама у меня похоронена возле поля, там ни свалок ничего не было, а сейчас там невозможно стало».

Сегодня у православных Радоница — день поминовения усопших, поэтому людей на кладбищах, в том числе и на городском в районе АэропОрта, немало. Все они пришли привести в порядок могилы и почтить память своих близких, и всех их очень волнует благоустройство территории кладбища. На последнем совещании аким областного центра отметил, что сейчас ведется поиск подрядчика.

«И почему вопросы задают, потому что мы к уборке не приступили. У вас закрепленная организация есть там? Сейчас на камеральном. Конкурсные процедуры, вот когда у нас есть затяжки в работе — это госзакупки. Не определился подрядчик», — сказал аким Костаная.

В этом году в бюджете на благоустройство кладбища заложено почти 25,5 миллионов тенге. Что касается других кладбищ города, то они уже переданы в доверительное управление в частные руки, и именно они должны отвечать за их чистоту

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