Когда казахстанцы смогут вакцинироваться Pfizer платно

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, когда казахстанцы смогут платно вакцинироваться Pfizer, передает zakon.kz.

Важное решение принято, правительство поддержало, чтобы в коммерческий сегмент направить Pfizer. Сейчас прорабатывается механизм, определяется место. Мы планируем, что все регионы Казахстана обеспечим вакциной, чтобы она могла быть использована в коммерческом сегменте. За исключением тех категорий, которые уже сейчас бесплатно вакцинируются – подростки, беременные и кормящие. У всех остальных, кто связывает вакцинацию с международными поездками, будет возможность получить такую вакцину, – сказал глава Минздрава в кулуарах правительства.

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Он отметил, что о цене пока не известно. Стоимость определит конкурентная среда.

Мы планируем, что до конца этого года вакцина должна поступить в оборот. Мы определимся с поставками в регионы, по механизмам, где это будет. Там очень важно соблюдение всех требований холодовой цепи. Скорее всего, это будет на объектах, которые уже сейчас занимаются вакцинацией, там, где есть холодильное оборудование, соблюдаются определенные требования, – уточнил Алексей Цой.

По его словам, вакцину Pfizer будут поставлять в Казахстан каждую неделю.

Ранее на заседании правительства министр здравоохранения сообщил, что казахстанцы смогут привиться Pfizer за деньги. Данное предложение было поддержано премьер-министром Аскаром Маминым. До 20 ноября в Казахстан привезут вторую партию вакцины Pfizer.

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