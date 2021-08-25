Когда костанайцам вернут ошибочно списанные деньги за проезд, рассказали в компании AlemPay

Инстаграмм аккаунт Алау буквально завален сообщениями от костанайцев, которые жалуются на то, что за один проезд в автобусе оплату валидатор снимает как за несколько проездов.

У кого-то оплата снималась дважды или трижды, есть и особо невезучие, у кого с карточки списалось сразу по несколько сотен тенге. В компании, которая обслуживает валидаторы в автобусах, пояснили, что в системе электронной оплаты произошел сбой.

«Сбились алгоритмы электронной системы. Кокнретно AlemPay, в результате чего у людей начали происходить, списываться ошибочные транзакции, это продолжалось в течение всего рабочего дня. На сегодняшний день ведется работа по сбору информации, это займет наверное от 1 до 3 рабочих дней, конкретно нам нужно сформировать базу по Костанайскому филиалу, имею в виду ошибочные транзакции»,-сообщил директор КФ ТОО «AlemPay».

По словам Сагадата Ниязбаева, крупный сбой с такими большими суммами произошел впервые, но все деньги, списанные с карт пассажиров ошибочно, будут возвращены. Для этого понадобится время, чтобы обработать информацию. И уже на следующей неделе, заверяет директор филиала Алем пэй, все деньги вернут.

«Мы не отказываемся, от того, что списались эти ошибочные транзакции. Мы планируем вернуть все деньги на следующей неделе. Со следеующей недели мы будем производить возврат, тем людям у кого списались денежные средства. Возврат будет происходить по всем банкам второго уровня, я имею в виду каспи,халык,жусан ну и так далее»,-сказал руководитель компании.

Напомним, что это не первый системный сбой в работе валидаторов и транспортных карт, в июле с проблемой столкнулись пенсионеры, тогда система не принимала платежи даже при положительном балансе. Каких еще «сюрпризов» ждать от валидаторов, костанайцы не знают, но пока их работой они остаются недовольны.

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