Когда Минздрав примет решение по ревакцинации казахстанцев от КВИ

У привившихся весной от коронавирусной инфекции казахстанцев скоро завершается срок действия вакцины. Как ранее заявлялось, вакцинация от COVID-19 действует в течении полугода. Когда в Минздраве РК будут готовы к ревакцинации, на брифинге в правительстве ответил министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

Вопрос ревакцинации стоит сейчас перед всеми странами мира. В Казахстане создана рабочая группа из ученых, клиницистов, врачей и сотрудников санэпидемслужб. Мы запросили информацию от ведущих международных агентств и ВОЗ. Сводится весь полученный опыт, — сказал Цой.

Он добавил, что на данный момент отсутствуют конкретные критерии, так как ревакцинация именно от COVID-19 является «совершенно новым, что есть в мире сейчас».

После того, как мы сведем все данные, буквально в ближайшее время после заключения консультативной комиссии по иммунизации населения группа экспертов даст заключение, и мы обязательно ознакомим общественность, — заверил глава Минздрава.

При этом министр отметил, что у медицинских объектов имеется полная готовность к ревакцинации, все пункты прививочные готовы, врачи обучены.

После того как будет определено решение, вся страна будет работать в полноценном режиме, — заключил Цой.

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