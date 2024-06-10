Когда могут отменить единый часовой пояс в РК?

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7 июня 2024 года петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов. Теперь правительство создаст рабочую группу, которая будет вновь рассматривать целесообразность введения единого часового пояса, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, петиция была зарегистрирована в пятницу 7 июня 2024 года. Теперь, в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК, специально созданная комиссия в течение 40 рабочих дней должна рассмотреть документ и дать по нему исчерпывающий ответ.
Другими словами, срок рассмотрения петиции наступит в начале августа – именно тогда истекут 40 рабочих дней.
Почему перевели стрелки часов?
Разговоры о переходе на единый часовой пояс в Казахстане возникали неоднократно. Так, в 2021 году инициатива не получила широкого одобрения. Осенью 2023 года ряд депутатов вновь предложили отказаться от лишних часовых поясов в Казахстане и ввести одно время для всей страны. При этом инициаторы нововведения ссылались на просьбы жителей некоторых регионов и на данные ученых.
В частности, говорилось, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов республики, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также на взаимодействии госорганов и экстренных служб.
Помимо этого депутаты ссылались на Барселонскую декларацию о политике времени, принятую в октябре 2022 года, которая констатирует, что для здоровья, экономики и безопасности человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному времени.
Ученые Казахстана также упоминали международной опыт, в соответствии с которым единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.
И вот в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00:00 в Казахстане местное время было переведено на один час назад. В стране установился единый часовой пояс UTC+5.
«Я бодр и свеж, как поцелуй ребенка!»
Перевод на единый часовой пояс пришелся по вкусу далеко не всем гражданам Казахстана. Мнения разделились радикально – кто-то горячо поддерживал перевод стрелок, кто-то яростно протестовал и требовал повернуть время вспять.
Вот несколько комментариев «за и против» из соцсетей.
«У меня теперь хронический недосып, потому что солнце встает почти в 4 утра и я просыпаюсь. Шторы не помогают. А приходя с работы уже хочу спать. Вечером вообще у нас украли 1 час времени. Пожалуйста, верните все на место».
«Хватит ругаться на перевод часов! Просто вставайте пораньше. Делайте дела. После домой. В целом это очень плодотворно влияет на экономику и на качество нашей жизни».
«Современное человечество вообще сбило все свои ритмы. Готовимся ко сну не в 21:00, а ближе к полуночи, то есть к 00:00. А слово «полночь» говорит уже само за себя, это уже половина ночи!».
«А меня устраивает, у меня день как будто длиннее, и я успеваю много чего. А еще я высыпаюсь».
«Как же замучил этот ваш рассвет в полчетвертого утра! Вот от души просто! На работу рано, даже спортзалы еще закрыты, организм в шоке».
«В Алматы летом начинает светать в районе 04:30, а теперь, с учетом перевода часов, светает в 03:30 утра. Но это совершенно неправильно для организма. И вечер сокращен на целый час, и темнеть зимой будет раньше. Кто принял это решение? Для чего?».
«Многие решения у нас уже давно принимаются не ради выгоды, а ради принятия решения. Доложить начальству, поставить галочку, изобразить бурную деятельность».
«А я очень рад – я встаю рано и успеваю сделать все, что наметил. Я бодр и свеж, как поцелуй ребенка!».
Как появились петиция «Вернуть время обратно назад»
22 апреля 2024 года на сайте онлайн-петиций появилось обращение граждан под названием «Вернуть время обратно назад».
Петиция адресована президенту РК, министрам энергетики, здравоохранения, труда и социальной защиты, а также почему-то главе КазНИИ онкологии и радиологии. Авторы петиции считают, что из-за перевода часов население страны столкнулось с большими проблемами. Это увеличение продолжительности темного времени суток, что сразу ударило по кошельку граждан.
«Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что как свершившийся уже факт приводит к росту потребления электроэнергии, и, соответственно, к дополнительным расходам». Из петиции «Вернуть время обратно назад»
В числе других появившихся проблем значится физический и психологический дискомфорт жителей из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна.
Заканчивается петиция требованием отменить перевод времени на час назад.
«Это позволит устранить несоответствие биоритмов человека и искусственно установленного графика времени, улучшить самочувствие населения и снизить риск развития онкологических заболеваний, рахита, иммунодефицита и психологических расстройств». Из петиции «Вернуть время обратно назад»
Будет ли отменен перевод на единый часовой пояс?
У чиновников неоднократно спрашивали, что будет, если петиция наберет 50 тыс. подписей? 5 июня заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин сказал:
«Когда петиция наберет 50 тыс. голосов, тогда мы соберем специальную рабочую группу и в установленном законом порядке с привлечением госорганов, экспертов будем рассматривать», — сообщил Серик Жумангарин.
«Все будет решать аргументация сторон. Если в комиссию войдут представители общественности, и они смогут доказать на фактах, а не на эмоциях, что перевод времени негативно сказался на экономике страны и на здоровье граждан, тогда мы увидим отмену решения. Но, насколько я знаю, никаких серьезных исследований по этому поводу не проводилось», говорит юрист Аманжол Есекеев.
При этом сторонники единого часового пояса, напротив, готовились к обоснованию своей позиции тщательно и не один год. Так что дискуссия предстоит серьезная.
Автор Андрей Зубов