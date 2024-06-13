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Когда рассмотрят петицию по возврату прежнего часового пояса в Казахстане

Фотография для новости Когда рассмотрят петицию по возврату прежнего часового пояса в Казахстане

pixabay.com

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах Сената рассказал, когда рассмотрят петицию про возврат прежнего часового пояса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

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«Правительство теперь обязано рассмотреть эту петицию (ее подписали более 50 тыс. казахстанцев — прим. ред.), это процедурный вопрос и это закон. Соответствующая рабочая группа собирается? и мы эту петицию будем рассматривать с привлечением автора пецитии, активных экспертов и с той, и с этой стороны, ученых, прежде всего, и чиновников. У нас 40 дней на рассмотрение этой петиции, поэтому в ближайшее время вы результат получите. Решение которое примут на рабочей группе, такое решение мы будем дальше двигать», — сказал Жумангарин.

 

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